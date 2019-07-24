بطريرك الكلدان يرفض وجود “فصيل مسيحي” ويدعو للانخراط في الجيش والشرطة

2019/07/24 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادشدد بطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس ساكو، الثلاثاء، على رفض وجود أي فصيل مسيحي مسلح، داعيًا المسيحيين للانخراط في الجيش والشرطة العراقية.

وقال ساكو في بيان اطلعت عليه “كلكامش برس” إن “الكنيسة الكلدانية تدعم الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء، وتعدّه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ومن شأنه أن يحصر السلاح بيد الدولة، مما يرصّن مؤسساتها ويرسخ الوعي الوطني عند العراقيين على الهوية الوطنية الواحدة”.

وأضاف ساكو: “نُعلن رسمياً رفضنا القاطع لوجود أي فصيل أو حركة مسلحة تحمل صفة مسيحية خاصة، بل على العكس نشجع أبناءنا للانخراط في الأجهزة الأمنية الرسمية في الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، ومن هم في إقليم كردستان العراق في قوات البيشمركة”.

وأردف : “نحترم قرار الأفراد الشخصي في الانتماء الى الحشد الشعبي أو العمل السياسي، ولكن ليس تشكيل (فصيل مسيحي)، والفصائل المسلحة باسم المسيحية تتعارض مع روحانية الدين المسيحي الذي يدعو الى المحبة والتسامح والغفران والسلام”.

وأكد ساكو أن “هذا الأمر يتوافق مع توجهات الكثير من الكيانات السياسية، ومع رسالتنا كمسيحيين عراقيين في توطيد أسباب وظروف العيش المشترك، المتناغم على الأرض، وتمتين ركائز الدولة القوية، دولة القانون والمواطنة والمساواة”.

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