بالوثيقة.. نائب يطلب من السفير السعودي 200 تأشيرة حج لقبيلة شمّر

2019/07/24 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأظهرت وثيقة حصلت عليها “كلكامش برس”، طلبًا مقدمًا من النائب عن سائرون سلام الشمري، إلى سفير المملكة العربية السعودية في بغداد، لمنح 200 تأشيرة دخول لقبيلة شمر.

وجاء في الطلب الذي قدمه الشمري للسفير: “نسعى من سعادتكم منحنا من كرمكم طلب منح فيزا عدد 200 شخص لأداء مناسك الحج، لكون قبيلة شمر لم تحصل على العدد الكافي للحج في السنوات السابقة”.

وأضاف : “لنا الفخر كقبيلة شمر لتواجد ابن العم ممثل للملكة العربية السعودية في العراق”.

وعيّنت السعودية في 14 تشرين الأول 2016 عبد العزيز بن خالد “الشمري” قائمًا بأعمال سفارة الممكلة في العراق خلفًا لثامر السبهان.

وكشف رئيس هيأة الحج والعمرة خالد العطية، أمس الثلاثاء، عن حصول 5 آلاف حاج عراقي على تأشيرة (فيزا) لزيارة الديار المقدسة عن طريق المجاملات.

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