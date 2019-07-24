ورشة فوتوغراف في وزارة الشباب والرياضة

2019/07/24 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل في وزارة الشباب والرياضة دائرة ثقافة وفنون الشباب قسم السينما والمسرح،الورشة الفنية الخاصة بالفوتغراف،تحت عنوان" كيف تصبح مصورا ناجحا"، ويشارك فيها مجموعة من الشباب من كلا الجنسين ،وستنتهي الورشة يوم الاحد المقبل الثامن والعشرين من تموز الجاري، وسيعرض في يوم الختام فيلم تسجيلي عن الفوتغراف من سيناريو واخراج علي الغرباوي.

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