نائبة تعلق على “تناقض” تصريحات عبد المهدي بشأن قضية الفلاحي

2019/07/24 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الاربعاء , ان التناقض بالتصريحيين لرئيس الوزراء خلال يومين بشان قضية التخابر المتورط فيها قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي ناجم عن وجود ضغوط أميركية,مبينة انه كان ينبغي على عبد المهدي احالة القضية الى الادعاء العام.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “كان الاولى برئيس الوزراء […]

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