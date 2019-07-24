الثقافة النيابية معزية برحيل الفيصل: كان أول المتخصصين بالصحافة الالكترونية عراقيا وعربيا

2019/07/24 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عزت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب، الأربعاء، برحيل الكاتب والاعلامي عبد الامير الفيصل الذي وافته المنية ليلة امس في احدى مستشفيات بغداد، مؤكدة أنه يعد اول المتخصصين في الصحافة الالكترونية في العراق والوطن العربي.وقالت اللجنة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “رئيس اللجنة ونائبها والاعضاء اعربوا عن بالغ حزنهم […]

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