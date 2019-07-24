2019/07/24 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني ، ان حزبه يرفض تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك مشيرا الى ان ذلك “غير منطقي ومرفوض”.وقال دوبرداني في تصريح للمركز الخبري الوطني ، ان “رسالة مسعود بارزاني واضحة بانه لن يكون هناك محافظ لكركوك دون وجود اتفاقية بين بغداد ومكونات كركوك” […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطي يصدر اول رد بشان فقرة بقانون انتخابات كركوك المركز الخبري الوطني.

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