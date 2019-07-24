2019/07/24 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت قطعات اللواء ١٢ في الحشد ،الأربعاء، مهامها الأمنية في قرى شمال الطارمية .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “قوات اللواء 12 أنهت تطهير قرية الكويتي وتل الفرنسي وشارع الكسارات في النباعي شمال بغداد “، مبينا ان “قوات اللواء أنجزت مهامها الأمنية ضمن عملية إرادة النصر الثانية في قضاء الطارمية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطعات اللواء ١٢ في الحشد تنجز مهامها الأمنية في قرى شمال الطارمية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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