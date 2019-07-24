الصالحي: انتخابات كركوك قد تكون مفتاحاً لحرب أهلية

2019/07/24 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر رئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، الأربعاء ،من أحتمالية أن تؤدي انتخابات مجالس المحافظات في كركوك لحرب اهلية تغير خارطة العراق الجغرافية والسياسية.

وقال الصالحي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، تابعتها “كلكامش برس” أن “انتخابات كركوك إما ستكون سبباً في الحفاظ على الوضع السياسي في العراق أو ستكون مفتاح الحرب الأهلية لتتغير خارطة العراق الجغرافية والسياسية إذا تم إبقاء السجلات المزورة دون تدقيق”.

وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أوضحت أن النقاط الخلافية حول انتخابات محافظة كركوك تم حلها وفقاً للقانون والتوافق بين مكونات المحافظة، ولم يجري عليها أي تعديل وتم الإبقاء على المادة 35 من القانون السابق سارية المفعول.

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