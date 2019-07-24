الواقع الصحي في العراق الى الهاوية.. وفاة طفلة بسبب إبتلاعها “لب الجوز” القصة كاملة

2019/07/24 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: يس عراق توفيت طفلة من اهالي محافظة الديوانية تدعى “رفيف”، وذلك بسبب ابتلاعها لب بذرة الجوز، وفقاً لما روته والدة الطفلة.وتقول والدة الطفلة، إن “ابنتها رفيف اكلت لب الجوز وتعرضت لحالة إختناق وتم إسعافها إلى مستشفى الديوانية التعليمي تحديداً صالة الطوارئ حيث تم التعامل معها من الممرضين والأطباء الموجودين بحسب ما موجود في […]

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