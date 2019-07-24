مجلس الانبار يكشف عن نسبة الانتحار في المحافظة

2019/07/24 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

أعلن مجلس محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، ان نسبة العمليات الانتحارية للمدنيين صفر % ، مؤكدا أن خلو مدن المحافظة من عمليات الانتحار عامل

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