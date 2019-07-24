نائب عن صادقون: الفي خريج لم تعترف وزارة التعليم بشهاداتهم

2019/07/24 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت النائب عن كتلة صادقون النيابية ليلى الحبوبي، عن وجود مايقارب الـ2000 خريج حصلوا على شهاداتهم من جامعات خارج العراق لم تقم وزارة

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