الجمارك: مجلس الوزراء صادق على شهادة المنشأ من الملحقيات التجارية في وقت سابق

2019/07/24 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت الهيئة العامة للجمارك،الأربعاء، ان تصديق شهادة المنشأ من الملحقيات التجارية صادق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق.وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ لسنة ٢٠١٩ المتخذ بناء على مقترح من وزارة التجارة في الجلسة التاسعة عشر ألغى الفقرة (٥) من ...

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