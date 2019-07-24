الزراعة: شمول اكثر من نصف مليون دونم بالخطة الصيفية لمحصول الشلب

2019/07/24 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن شمول اكثر من نصف مليون دونم بمحصول الشلب ضمن الخطة الصيفية لهذا العام، مؤكدة ان الموسم الزراعي الحالي يبشر بوصول العراق الى الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية.وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت ” الصباح الجديد ...

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