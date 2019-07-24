العراق يلاحق 11 وزيرا سابقا بتهمة الفساد

2019/07/24 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، عن صدور أوامر قبض بحق 11 ‏وزيراً سابقاً أو من هم بدرجتهم، في قضايا تتعلق بالفساد، إضافة إلى مئات المديرين والموظفين.وقال عبد المهدي إن القضايا الجزائية المحالة على ‏المحاكم لغاية 15 يونيو (حزيران) بلغت 1267 قضية، “عدد المتهمين فيها 2200 ‏متهم بينهم أربعة ...

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