2019/07/24 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل عن استنكاره الشديد لحملة التهديدات والاستفزاز التي وجهت الى كلٍ من رئيس جهاز الأشراف والتقويم العلمي مدير دائرة التعليم الأهلي الجامعي في الوزارة .جاء ذلك على خلفية الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة حيال نتائج التحقيق التي توصلت اليها الوزارة فيما يتعلق بحالات الغش الجماعية لعددٍ من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تخبط في وزارة التعليم ..



القضاء يأخذ مجراه بعد تهديد مسؤولين كبار النعيم نيوز.

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