شمخاني: الحوار مع شخص لم يتلزم بتعهداته حماقة

2019/07/24 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، الأربعاء، ان الحوار مع شخص لم يلتزم بأي من تعهداته حماقة ودليل على الضعف والعجز.وقال شمخاني خلال لقائه رئيس واعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، إنه “اليوم وفي ظل الصمود الذي يضرب به المثل للشعب الايراني أدرك الاعداء بانه من غير الممكن اخضاع هذا […]

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