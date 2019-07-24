قاسم محمد حنون - اتحاد الشغيلة ورؤيته لأغتراب الشباب العراقي

2019/07/24 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_محمد_حنون اتحاد الشغيلة ورؤيته لأغتراب الشباب العراقياتصل صديق شغيل بعد ان طرد من المنظمات الشيوعية الخلفية واستقال من الحزب الثوري المنقذ للشغيلة والعمال.كانت عيناه محمرة من شدة العمل والحر والذاكرة.وبعد ان انهكه صاحب السيارة الاجرة(الكية) بساعات عمل طويلة وبشروط منظمة واعطاه ثمرة جهده وكدحه مبلغ 50 الف دينار عراقي بنهاية يومه.وضع المالك المبلغ بجيبه واخرج له خمسة الاف دينار..كان صديقي ناضضل كثيرا و......

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