الجشعمي يحذر من تعسف السلطات في إزالة الأكشاك والبسطيات ويطالب بانصافهم

2019/07/24 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حذر النائب عن كتلة الحكمة المعارضة خالد الجشعمي، من "الأسلوب التعسفي" للسطات المعنية في رفع وإزالة الأكشاك والبسطيات في مناطق العاصمة بغداد والمحافظات.

وقال الجشعمي في تصريح صحفي "هناك حملات لرفع الأكشاك والبسطيات وهي قوت عوائل وكسبة وللأسف تنفذ بأسلوب قاسً وشدة بدون إيجاد مكان بديل لهم".وأشار الى ان "وكل من رفعهم هو متنفذ أو صحاب مول تجاري كما حصل في منطقتي بغداد الجديدة والحرية في بغداد وبعض المحافظات" متسائلاً "أين سيذهب هؤلاء بعد قطع رزقهم قد يكونوا بعدها عدوا للدولة والنظام السياسي الجديد".وطالب الجشعمي رئاسة مجلس النواب "بمفاتحة الجهات الأمنية والمعنية عند رفع أي من هؤلاء وإيجاد البديل المناسب لهم".

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