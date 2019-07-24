2019/07/24 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تستعد فيسبوك للكشف عن سياسة جديدة، الأربعاء، للحد من محتوى المنتجات والمبيعات المتعلقة بالمشروبات الكحولية والتبغ، بما فيها السجائر الإلكترونية، بحسب ما ذكرته متحدثة باسم الشركة.وقالت المتحدثة إن السياسة الجديدة ستمنع جميع المبيعات الخاصة، والصفقات، وعمليات إهداء منتجات الكحول والتبغ على منصتي فيسبوك وإنستغرام، حيث سيتعين على أي علامة تجارية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سياسة جديدة لفيسبوك تحد من المحتوى المتعلق بالتدخين والكحوليات وكالة خطوة برس.

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