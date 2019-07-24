الحشد الشعبي ينهي مهامه في عمليات “ارادة النصر” الثانية بتحقيق الاهداف المرسومة

2019/07/24 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، مهامها في عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية بتحقيق كافة الاهداف المرسومة لها.وذكر بيان لاعلام الحشد :” ان قطعات الحشد الشعبي المشاركة في المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر أكملت مهامها الأمنية بتحقيق كافة الأهداف المرسومة للعملية ضمن مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات الانبار وصلاح الدين و […]

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