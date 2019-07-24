تخصيص اكثر من مليار دينار لتأهيل طريق قزانية – بدرة

2019/07/24 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية ناحية قزانية في محافظة ديالى عن تخصيص اكثر من مليار دينار لاحياء طريق حدودي مع ايران .وقال مازن اكرم :” تم تخصيص اكثر من مليار دينار ضمن الموازنة المالية لتنمية الاقاليم ، لتأهيل طريق رئيس يربط عددا من القرى الحدودية بمركز ناحية قزانية وصولاً الى منطقة بدرة في واسط “.واضاف :” […]

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