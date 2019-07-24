2019/07/24 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الاربعاء (24 تموز 2019)، حكماً غيابياً جديداً بالسجن (7) سنوات بحق مدير ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مفتش العدل: اصدار حكم جديد بالسجن 7 سنوات لمدير شركة إطعام موقوفي شرطة نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مفتش العدل: اصدار حكم جديد بالسجن 7 سنوات لمدير شركة إطعام موقوفي شرطة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).