2019/07/24 | 14:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الاربعاء (24 تموز 2019)، حكماً غيابياً جديداً بالسجن (7) سنوات بحق مدير ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مفتش العدل: اصدار حكم جديد بالسجن 7 سنوات لمدير شركة إطعام موقوفي شرطة نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الاربعاء (24 تموز 2019)، حكماً غيابياً جديداً بالسجن (7) سنوات بحق مدير ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مفتش العدل: اصدار حكم جديد بالسجن 7 سنوات لمدير شركة إطعام موقوفي شرطة نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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