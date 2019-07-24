تأجيل التصويت على مرشحـي الدرجات الخاصـة الى الفصل التشريعـي المقبـل

2019/07/24 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابلغت الكتل السياسيـة ممثليهـا في مجلس النواب بالاتفاق على تأجيل التصويت على مرشحـي الدرجات الخاصـة ومناصب الوكالات الى الفصل التشريعي المقبل.

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