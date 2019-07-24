وزير الداخلية الياسري يوجه تشكيلات الوزارة بمضاعفة الجهود لاداء الواجبات بالشكل الصحيح

2019/07/24 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، تشكيلات الوزارة كافة، بمضاعفة الجهود لاداء الواجبات بالشكل الصحيح.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الداخلية وتلقته وكالة صدى، ان “الياسري اجرى جولة لعدد من تشكيلات الوزارة منها فوج طوارىء بغداد الخامس ومركز شرطة باب المعظم وعدد من السيطرات في شوارع بغداد”.واكد الياسري ان “خدمة المواطن العراقي والسهر على راحته

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