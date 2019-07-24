الزوراء بالابيض والكهرباء بالبرتقالي في نهائي كأس العراق

2019/07/24 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اجري قبل قليل، المؤتمر التنسيقي للمباراة النهائية لكأس العراق بين الزوراء والكهرباء.وقال مراسل / المعلومة/ إن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجرى قبل قليل المؤتمر التنسيقي للمباراة النهائية بكأس العراق بين الزوراء والكهرباء.واوضح أن فريق الزوراء سيرتدي القميص الابيض فيما سيرتدي الكهرباء القميص البرتقالي، مشيرا إلى أن المباراة ستقام على ملعب الشعب الدولي […]

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