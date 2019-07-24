2019/07/24 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب ممثلو الاحزاب السياسية والفعاليات العشائرية والمدنية والاجتماعية في سهل نينوى بإيقاف قرار إخلاء السيطرات من عناصر الحشد الشعبي .وبينت الوثيقة لممثلي الاحزاب السياسية والفعاليات العشائرية والمدنية والاجتماعية في سهل نينوى، يطالبون فيه بإيقاف قرار إخلاء السيطرات من عناصر الحشد الشعبي لانهم اثبتوا جدارتهم في ادارة الملف الامني في سهل نينوى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أهالي سهل نينوى يطالبون بابقاء عناصر الحشد الشعبي في السيطرات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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