2019/07/24 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت النائبة عن كتلة "بيارق الخير" علية الامارة، اليوم الاربعاء، أن اعتماد نسبة 1,9 بقانون الانتخابات الذي اقره البرلمان مؤخرا هو تعزيز لما وصفته بـ"الدكتاتورية السياسية"، داعية رئاسة البرلمان لاعادة النظر فيه.

وقالت الامارة في مؤتمر صحفي مشترك عقدته، اليوم، مع النائب محمد الخالدي في مبنى البرلمان، وحضرته السومرية نيوز، إن اعتماد 1،9 هو تعزيز للدكتاتورية السياسية من جديد ، وهذا الامر سيعيد على المشهد السياسي نفس القوى المسيطرة على العملية السياسية ، ما يعني عدم اتاحة الفرصة امام القوى الناشئة الجديدة في اخذ دورها في عملية التغيير والبناء والاصلاح في العراق.





واضافت أن هذا الامر ايضا لا يخص فقط 1،9 بل حتى 1،7 فهي تسبب نفس الضرر، بالتالي فنحن نؤكد على ضرورة اعتماد خيار 1،4 كي يشارك الجميع في هذه العملية لبناء العراق الجديد.واوضحت ان من الملاحظات ايضا على هذه النسبة انها تحصر ارادة الدولة بعدد من المواطنين وهذا يضعف الدور الرقابي لمحاسبة الفاسدين واضاعة الفرصة على الكثير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات ، ونعمل جاهدين ونطلب من رئاسة المجلس اعادة النظر في التعديل وان نعمل على ان تكون اراءنا موحدة لاعتماد 1،4 لسانت ليغو.

وتابعت اننا نطالب من رئاسة البرلمان واعضاء المجلس ان يتم حصر التصويت بالبطاقة البايومترية.

من جانبه قال الخالدي خلال المؤتمر إن اعتماد هذه النسبة يؤدي الى امتناع العديد من المواطنين من المشاركة فقد كان عدد المشاركين بالانتخابات السابقة قليلة جدا ، متوقعا ان تكون النسبة في الانتخابات المقبلة اقل من 10% بحال الاصرار على هذه النسب.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: اعتماد نسبة 1,9 بقانون الانتخابات تعزيز للدكتاتورية السياسية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: اعتماد نسبة 1,9 بقانون الانتخابات تعزيز للدكتاتورية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).