2019/07/24 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بإطلاق النار عليهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يهاجم قرية جنوب الموصل ويقتل اثنين أحدهما "شيخ قبلي" ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يهاجم قرية جنوب الموصل ويقتل اثنين أحدهما "شيخ قبلي" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).