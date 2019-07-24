2019/07/24 | 14:23

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المالكي يعرب عن أمله بتعزيز وحدة الصف بين العراقيين وتثبيت مبادئ الديمقراطية

قدم الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية السيد نوري المالكي شكره

وتقديره إلى المرجعيات الدينية والقيادات السياسية والاجتماعية

والأحزاب والقوى الوطنية الذين قدموا التهاني لانعقاد المؤتمر

السابع عشر لحزب الدعوة الاسلامية واعادة انتخابه أميناً عاماً

للحزب .

السيد المالكي أعرب في بيان عن أمنياته أن تكون هذه المناسبة

ومثيلاتها عاملاً إيجابياً مشجعاً لتعـزيز وحـدة الصف بين

العراقيين، وتثبيت مبادئ الديمقراطية والعمل المشترك من أجل خدمة

العراق وشعبه الكريم .

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