2019/07/24 | 14:23

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المرور تمدد الدوام في مواقع تسجيل المركبات إلى السادسة مساء

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، تمدد الدوام في مواقع

تسجيل المركبات إلى السادسة مساء لغرض أتمام و أنجاز معاملات

المواطنين.وقالت المديرية في بيان ، انه " وبحسب توجيهات مدير المرور العام، قرر

أن يكون الدوام الرسمي لمواقع التسجل أعتباراَ من الساعة ( 8 ) صباحاَ

ولغايه الساعة ( 6 ) مساءاً ويستمر عمل أمناء الصناديق بقطع الرسوم

والغرامات لغرض أتمام و أنجاز معاملات المواطنين".

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