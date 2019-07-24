2019/07/24 | 14:23

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سرقة اكثر من 2000 متر من قابلوات النحاس المخصصة لنقل الطاقة الكهربائية

تأریخ التحریر: : 2019/7/24 14:20

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يتبع ....

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