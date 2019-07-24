بالوثيقة.. أهالي سهل نينوى يطالبون بابقاء عناصر الحشد الشعبي في السيطرات

2019/07/24 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} طالب ممثلو الاحزاب السياسية والفعاليات العشائرية والمدنية والاجتماعية في سهل نينوى بإيقاف قرار إخلاء السيطرات من عناصر الحشد الشعبي .

وحصلت الفرات نيوز على نسخة من بيان لممثلي الاحزاب السياسية والفعاليات العشائرية والمدنية والاجتماعية في سهل نينوى، يطالبون فيه بإيقاف قرار إخلاء السيطرات من عناصر الحشد الشعبي لانهم اثبتوا جدارتهم في ادارة الملف الامني في سهل نينوى.انتهى

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