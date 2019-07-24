السفير الأميركي يشيد بـ”تطور سياسي مهم” في العراق

2019/07/24 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ماثيو تولر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين بغداد وواشنطن، والتطورات السياسية الدولية.

وأكد رئيس مجلس النواب على دور العراق في المنطقة، مشيرا إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تحقق بعد الانتصار على التنظيمات الإرهابية، مشيدا بتعاون التحالف الدولي مع العراق.

ودعا الحلبوسي إلى توسيع مشاركة الولايات المتحدة في عملية البناء والتنمية والاستثمار في العراق، والمساهمة بعودة النازحين إلى ديارهم وتحقيق الاستقرار.

من جانبه أشاد السفير الأميركي بإقرار مجلس النواب قانون مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية، معتبرا ذلك “تطورا سياسيا مهما”.

واكد تولر التزام بلاده بالاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين، والحفاظ على استقرار العراق وسيادته، وعدم زجه في أي خلافات تؤثر على استقراره وعلاقاته مع محيطه العربي والاقليمي.

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