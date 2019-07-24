2019/07/24 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، خافيير تيباس، أن نادي أتلتيكو مدريد بإمكانه عرقلة مشاركة لاعبه السابق، الفرنسي أنطوان غريزمان مع برشلونة.وقال تيباس في تصريحات لإذعة أوندا سيرو، نقلتها صحيفة آس الإسبانية، إن “أتلتيكو مدريد قدم شكوى رسمية حول منح غريزمان الترخيص للعب لبرشلونة..لديهم الحق في ذلك، والأمر قد يؤدي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليغا:غريزمان مهدد بالحرمان من المشاركة مع برشلونة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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