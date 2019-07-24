شاهد بالصور.. الطقم الرسمي لاسود الرافدين في بطولة غرب اسيا

2019/07/24 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق يفتتح المنتخبان العراقي واللبناني مباريات النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا، والتي يستضيفها العراق أواخر الشهر الحالي، بحسب القرعة التي سحبت في بغداد، السبت.وتشارك تسعة منتخبات في البطولة التي تقام بين 30 يوليو و14 أغسطس، وزعت على مجموعتين تقام مبارياتهما على إستاد كربلاء الدولي (المجموعة الأولى) في جنوب البلاد، والثانية على […]

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