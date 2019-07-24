2019/07/24 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاربعاء، الى ضرورة الحفاظ على ما تحقق من إنجاز في قضاء الطارمية.وقال العامري في كلمة له من قضاء الطارمية خلال مؤتمر صحفي ، ان” الطارمية محررة منذ زمن طويل لكن اغلب البساتين والبحيرات والقصبات لم تدخلها القوات منذ فترة طويلة”.واكد، على انه” من المهم تفعيل الجهد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هادي العامري من الطارمية:ما تحقق من انجاز في هذا القضاء يجب الحفاظ عليه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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