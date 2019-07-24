ضبط عجلة محملة بمكملات رياضية مخالفة بديالى

2019/07/24 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاربعاء، القبض على 10 مطلوبين وضبط عجلة محملة بمكملات وبروتينات غذائية ورياضية لاتحمل شهادة صحية بالمحافظة.

وقال للناطق الرسمي بأسم قيادة شرطة ديالى، العميد غالب العطية، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "دوريات من قسم شرطة قضاء بعقوبة وجلولاء ومفارز مكافحة اجرام بني سعد وخاقين ومندلي القت القبض على عشرة مطلوبين على قضايا جنائية مختلفة وتم ارسالهم الى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء".

واضاف، ان "سيطرة الناي شمال المحافظة التابعة لقسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية وخلال التفتيش الدقيق، ضبطت عجلة تحمل مكملات وبروتينات غذائية ورياضية لاتحمل شهادة صحية بالحمولة، فيما تم ارسالها مع السائق والعجلة الى الجهات المختصة لاتخاذ مايلزم".انتهى/س

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