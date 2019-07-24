بعد تحقيقهم مع الجامعات الأهلية.. تهديدات واعتداءات مسلحة على مسؤولين بالتعليم العالي

2019/07/24 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل عن استنكاره الشديد لحملة التهديدات والاستفزاز التي وجهت الى كلٍ من رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي مدير دائرة التعليم الاهلي الجامعي بالوزارة، على خلفية نتائج التحقيقات التي توصلت اليها الوزارة بحالات الغش الجماعية لعددٍ من الكليات الاهلية في الامتحانات التنافسية.وأعرب السهيل في بيان عن "بالغ استنكاره للإعتداء المسلح الذي طال منزل رئيس الجامعة المستنصرية والذي نفذته عصابة مارقة من المسلحين المجهولين"، مؤكدا انه "على اتصال مستمر مع وزير الداخلية بشأن هذه التهديدات والاعتداءات بغية إجراء التحقيقات الامنية العاجلة المطلوبة".

وشدد وزير التعليم على "حتمية توفير الحماية القصوى لملاكات ومؤسسات الوزارة،" مؤكداً أن "مثل تلك التهديدات والاعتداءات لن تثني الوزارة عن المضي قدماً في تحقيق جميع الاجراءات والخطوات المطلوبة لترصين العملية التعليمية برمتها في البلاد.

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