فريق طبي أمريكي يجري عمليات معقدة في النجف

2019/07/24 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى فريق طبي أمريكي متخصص بجراحة القلب المفتوح، عمليات ناجحة لتشوهات خلقية في القلب لاكثر من عشرين طفلا تتراوح اعمارهم بين ثلاثة الى تسعة أشهر وباوزان اقل من سبعة كيلو غرامات في مركز جراحة القلب التابع لمستشفى الصدر التعليمي.

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