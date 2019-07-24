2019/07/24 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العدل يدعو الى الاسراع بتشريع واقرار القوانين المهمة التي ‏تمس المواطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/24 | 14:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل يدعو الى الاسراع بتشريع واقرار القوانين المهمة التي ‏تمس المواطن ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل يدعو الى الاسراع بتشريع واقرار القوانين المهمة التي ‏تمس المواطن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).