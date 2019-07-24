بالوثيقة.. أهالي سهل نينوى يطالبون بإيقاف قرار إخلاء السيطرات من عناصر الحشد الشعبي

2019/07/24 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … طالب ممثلو الاحزاب السياسية والفعاليات العشائرية والمدنية والاجتماعية في سهل نينوى بإيقاف قرار إخلاء السيطرات من عناصر الحشد الشعبي .وحصلت /بدر نيوز/ على نسخة من بيان لممثلي الاحزاب السياسية والفعاليات العشائرية والمدنية والاجتماعية في سهل نينوى، يطالبون فيه بإيقاف قرار إخلاء السيطرات من عناصر الحشد الشعبي لانهم اثبتوا جدارتهم […]

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