امانة بغداد تعلن عن اكساء وتطوير اكثر من 70 موقعاً

2019/07/24 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد العمل على اكساء وتطوير أكثر من (70) موقعاً في العاصمة .وذكربيان للامانة اليوم ان ” دائرة المشاريع اعدت خطة متكاملة لاكساء (3) ملايين متر مربع توزعت بين عدد من المحلات السكنية والشوارع الرئيسة والازقة الداخلية الاكثر تضرراً والمكتملة الخدمات ” .واضاف البيان ان ” الدائرة المعنية تعمل حالياً على تطوير […]

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