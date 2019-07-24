كيف تتخلص من الأسماء المكررة في اندرويد؟

2019/07/24 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..يعاني مستخدمو الأجهزة الذكية من مشكلة تكرار الأسماء ضمن سجل الأسماء Contacts الموجود داخل الجهاز.وعلى الرغم من وجود طريقة يدويّة لدمج الأسماء المكررة، إلا أن مُستخدمي آندرويد يمكنهم الإستعانة بأكثر من أداة لحل هذه المشكلة.ويمكن الإستعانة بـ جي ميل لإتمام هذه العملية.ففي حالة استخدام حساب غوغل لمزامنة الأسماء يمكن الدخول […]

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