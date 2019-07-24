نائبة تعلق على “تناقض” تصريحات عبد المهدي بشأن قضية الفلاحي

2019/07/24 | 14:32

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بغداد :سومر نيوز

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الاربعاء , ان التناقض بالتصريحيين لرئيس الوزراء خلال ...

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