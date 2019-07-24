العراق يحقق ايرادات اكثر من 6 مليار دولار بتصدير نفط حزيران الماضي

2019/07/24 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (105) مليوناً و(603) الف و(325) برميلا، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(372 ) مليونا و(817) الف دولار.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (101) مليونا و(705) الف برميل، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(157 ) مليونا و (867) الف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) مليون و(162) الف و(559) برميلا، بايرادات بلغت (194) مليونا و(632) الف و(115) دولارا، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة (735) الف و(766) برميلا، بايرادات بلغت (20) مليونا و(318) الف و(178) دولارا.واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60،347) دولاراً.واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (39) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

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