رافضاً مواجهة خصمه الاسرائيلي.. لاعب عراقي ينسحب من بطولة العالم للمواي تاي

2019/07/24 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن الاتحاد العراقي للمواي تاي، الاربعاء، انسحاب اللاعب علي الكناني، من بطولة العالم المقامة في تايلند بعدما اوقعته القرعة مع خصم اسرائيلي في نصف نهاي البطولة.وقال رئيس وفد منتخب المواي تاي مصطفى جبار علك في بيان للاتحاد، تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “لاعبنا مرشح لنيل ميدالية ذهبية ببطولة العالم وكنا نحتاج لموقف […]

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