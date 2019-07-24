العشرات من أصحاب الشاحنات يتظاهرون لهذا السبب ؟

2019/07/24 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من أصحاب الشاحنات ، بين طريق الطيب وميسان احتجاجاً على جباية 20 الـ ألف دينار التي يستقطعها منهم الميزان في الطيب . وقال مراسل النعيم نيوز ، إن العشرات من أصحاب الشاحنات تظاهروا ، قرب ميزان الطيب احتجاجاً على جباية 20 ألف دينار لكل شاحنة عند دخولها محملة وفارغة الى ميسان .وأضاف …

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