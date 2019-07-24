2019/07/24 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء- خطوة برس أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، باحتراق عجلة تقل حجاجا إلى الديار المقدسة، غربي كربلاء.وقال المصدر لـ”خطوة برس”، إن “حريقا نشب في عجلة للحجاج في منطقة عين التمر، غربي كربلاء”.وأضاف أنه “تم اخماد الحريق على الفور، فيمل لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، فقط مادية”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



احتراق عجلة تقل حجاجاً غربي كربلاء وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. احتراق عجلة تقل حجاجاً غربي كربلاء) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. احتراق عجلة تقل حجاجاً غربي كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).