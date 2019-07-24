نائبة: اعتماد نظام سانت ليغو 9.1 في الانتخابات تعزيز للدكتاتورية السياسية

2019/07/24 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكدت النائبة عن كتلة بيارق الخير علية الامارة، اليوم الاربعاء، ان اعتماد نظام سانت ليغو 9.1 في انتخابات مجالس المحافظات هو تعزيز للدكتاتورية السياسية.وقالت الامارة في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب محمد الخالدي في مبنى البرلمان،ان “اعتماد 1،9 هو تعزيز للدكتاتورية السياسية من جديد وهذا الامر سيعيد على المشهد السياسي نفس القوى المسيطرة ...

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