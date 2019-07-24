2019/07/24 | 14:47

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داعش يتسلل لمعمل سمنت سنجار ويشتبك مع القوات الامنية والحشد العشائري

يتبع .......

بغداد اليوم - ذي قار

حذر كتاب صادر عن دائرة صحة ذي قار، من هجمات ينفذها تنظيم داعش بمدن الوسط والجنوب.

وفي تعميم وزعته الدائرة الى المؤسسات الصحية بالمحافظة كافة، ورد أن "معلومات وردتنا، تفيد بنية عصابات تنظيم داعش، تنفيذ عمليات في ا

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاربعاء (24 تموز 2019)، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان اشترك بنصب عبوة صوتية بالقرب من دار النائب جواد الموسوي.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي ل

بغداد اليوم-بغداد

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، 24 تموز، 2019، انتهاء مهامه في اطار الصفحة الثانية من عملية ارادة النصر.

وذكر اعلام الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قطعات الحشد الشعبي المشاركة في المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر

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